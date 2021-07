Confira detalhes de falecimento e sepultamento

publicado em 16/07/2021

Álvaro Pistilli, 78 anos (Foto: Arquivo Pessoal)

Faleceu na quinta-feira (15), o conhecido Álvaro Pistilli, aos 78 anos, vítima de complicações da Covid-19. Seu Álvaro que era morador da rua Riolândia, no bairro Cecap II, em Votuporanga, era motorista aposentado e filho de Francisco Pistill, um dos pioneiros de Votuporanga.Além de também ter sido muito envolvido na política Votuporanguense, nos anos 80 e 90, ao lado do ex-prefeito Mário Pozzobon.Seu Álvaro deixa a esposa Greyce Kelly Santos Silva Pistilli, os filhos Luciana, Lucimara e Álvaro (em memória), os netos Karol, Karime, Roberta e Bruno Pistilli, além dos demais familiares e amigos.Como já havia passado o período de contágio, Álvaro foi velado no Velório Municipal 'Aldo Zara' e seu sepultamento ocorreu nesta sexta-feira (16), às 17h, no Cemitério Municipal de Votuporanga.