publicado em 27/03/2021

Mauro Morgoni, 46 anos (Foto: Arquivo Pessoal)

Faleceu neste sábado (27), o conhecido Mauro Morgoni, trabalhador de anos do pesque e pague Ilha do Pescador, aos 46 anos. Mauro estava internado na Santa Casa de Votuporanga e faleceu devido complicações da Covid-19. Seu sepultamento ocorreu neste sábado (27), às 9h, no Cemitério Municipal de Votuporanga.