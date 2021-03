Confira detalhes de falecimento e sepultamento

publicado em 16/03/2021

Ana Lucia Godoy Dalto, 62 anos (Foto: Arquivo Pessoal)

Faleceu no início da noite desta terça-feira (16), Ana Lucia Godoy Dalto, aos 62 anos, vítima de um AVC (Acidente Vascular Cerebral), após uma intensa luta contra a Covid-19. Ela residia no bairro Chácara da Aviação, em Votuporanga. Deixa o esposo Luiz Antonio Dalto, as filhas Luana Godoy Dalto e Laís Godoy Dalto, os netos Felipe e Elisa, além dos demais familiares e amigos. Seu sepultamento ainda será definido pelos familiares.