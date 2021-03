Confira detalhes de falecimento e sepultamento

publicado em 15/03/2021

Débora Alves, 45 anos foi mais uma vítima da Covid-19 em Votuporanga (Foto: Arquivo Pessoal)

Faleceu no domingo (14), Débora Cristina Alves, aos 45 anos, vítima de complicações da Covid-19. Débora era designer de sobrancelha, deixa os filhos Lucas e Júnior Farias, além dos demais familiares e amigos. De acordo com as informações colhidas pela reportagem, Débora já havia se recuperado da doença, mas por consequências deixadas pela Covid, acabou falecendo. Por isso, foi velada no Velório ‘Aldo Zara’ em Votuporanga e sepultada no domingo (14), às 16h, no Cemitério Municipal de Votuporanga.