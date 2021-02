Confira detalhes de falecimento e sepultamento

publicado em 09/02/2021

Maria Aparecida de Lima, 76 anos (Foto: Arquivo Pessoal)

Faleceu nesta terça-feira (9), a senhora Maria Aparecida de Lima, aos 76 anos, vítima de uma parada cardíaca. Natural de Álvares Florence (SP), dona Maria residia na rua Sergipe no Centro do município.Viúva, deixa os filhos Edmar, Éder, Edna, Edson e Éber (in memoriam), netos, bisnetos, além dos demais familiares e amigos. Seu sepultamento está previsto para acontecer nesta quarta-feira (10), às 8h, no Cemitério Municipal de Votuporanga.