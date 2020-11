Bárbara fazia tratamento para diabetes há muito tempo

publicado em 11/11/2020

???????Ela está sendo velada no Velório Municipal de Votuporanga e seu sepultamento está previsto para as 17h no Cemitério Municipal (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

A jovem Bárbara Bardella de Souza Silva, de apenas 31 anos, faleceu na madrugada desta quarta-feira (11), na Santa Casa de Votuporanga, vítima de uma insuficiência respiratória. Ela fazia tratamento há tempos para diabetes.Bárbara é casada com Júnior César de Souza Silva e funcionária da Prefeitura de Votuporanga, muito conhecida e querida pelos companheiros de trabalho. Desde então, amigos e conhecidos já prestam suas condolências e mensagens de conforto nas redes sociais.Ela está sendo velada no Velório Municipal de Votuporanga e seu sepultamento está previsto para as 17h no Cemitério Municipal.