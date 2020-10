A voz que deu vida ao conhecido ‘Homem de Lata’ e também animou os apaixonados por rádio, se calou na madrugada de terça-feira (22)

publicado em 22/10/2020

(Foto: Arquivo Pessoal/ A Cidade)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

Ontem, Votuporanga amanheceu com o silêncio da dor da perda de um amigo próximo dos ouvintes, a voz de ânimo e esperança do conhecido Cunha, da Clube FM, se calou após ser vítima de um infarto fulminante, no auge de seus 51 anos.

Osmar era locutor e também jornalista, e diariamente estava sob o comando do programa ‘Clube da Moçada’ no período da manhã. Com as mensagens do dia e o seu alto astral, logo conquistou uma legião de fãs.

Carregando a paixão pelo rádio desde a infância, teve 25 anos de seus 51 anos dedicados aos conhecimentos da carreira. Recebeu no dia 27 de maio de 2002, um voto de congratulação pelo pioneirismo, ousadia e dinamismo ao apresentar o programa ‘Clube da Lata’, do vereador Meidão. Cunha dava vida ao ‘Homem de Lata’ inspirado nos saudosos programas do radialista Zé Béttio, inovando e trazendo um clima mais eufórico nas manhãs para os ouvintes.

Osmar Cunha sempre foi muito admirado e respeitado por todas as gerações de profissionais da comunicação de Votuporanga. Sua despedida foi rodeada dos amigos e familiares pelos pilares que construiu de respeito, mesmo com os “concorrentes”no decorrer dos anos. E foi velado no Velório Municipal de Votuporanga e posteriormente levado para a cerimônia de cremação.

Por ser muito querido, o dia foi repleto de homenagens a figura e voz inesquecível de Cunha, Flávio Santos, hoje, locutor na rádio Cidade FM deixou um depoimento:

“Cunha para mim é uma pessoa muito especial, parceiro dos tempos da Clube AM, quando ele veio da cidade de Nhandeara no jornal de lá.Uma grande amizade, um homem do meu estilo, de bem com a vida, com as coisas que faziam bem para ele, sempre sorridente, brincalhão, sempre cheio de sugestões e sempre levando a sua mensagem com a comunicação para as pessoas que realmente gostam de ouvir o rádio. O Osmar era um jeitão simples, era um jeitão caboclo, brincalhão e amigo. Ele tinha um jeito diferente de comunicar, um jeito fácil de atingir as pessoas do outro lado, as pessoas do bem que realmente cativavam nele um amigo”, disse.