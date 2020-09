O corpo está sendo velado no Velório Municipal e seguirá para o sepultamento às 15h desta segunda-feira (21)

publicado em 21/09/2020

Maria Helena Boschini Trindade (Foto: Arquivo Pessoal)

Na luta contra um câncer há cerca de dez meses, dona Maria Helena Boschini Trindade, esposa de Santa Fé Trindade do Forrozão Santa Fé, faleceu na madrugada desta segunda-feira (21) em Votuporanga.Aos 77 anos, a matriarca residente da avenida Ângelo Bimbato – local do forrozão – já realizava tratamento contra o câncer no Hospital de Base de Rio Preto e não resistiu. Ela era natural de Sales (SP) e nascida no dia 24 de agosto.Dona Maria Helena, deixa seu esposo Arnaldo José Santa Fé Trindade, as filhas Sonia Rosicler e Giovanna Nayra, seus genros e netos, além dos demais familiares e do grande círculo de amigos, principalmente daqueles que frequentavam o forrozão.O corpo está sendo velado no Velório Municipal e seguirá para o sepultamento às 15h desta segunda-feira (21) no Cemitério Municipal de Votuporanga.