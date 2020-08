Por complicações da doença, ele estava internado em UTI na Santa Casa de Votuporanga e ontem veio a óbito

publicado em 05/08/2020

(Foto: Arquivo Pessoal/ A Cidade)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

Parisi se despede de Ricardo Gimenez, a primeira vítima da Covid-19 no município. Seu Ricardo, que era agricultor, nasceu e dedicou parcela significativa de trabalho, em específico de seus 73 anos, residindo na cidade. Por complicações da doença, ele estava internado em UTI na Santa Casa de Votuporanga e ontem veio a óbito.

Segundo seu filho, Ricardo Alexandre Gimenez, o agricultor deu entrada na quinta-feira da semana passada e um dia antes do falecimento, ele já estava apresentando um quadro de melhora. “Ele havia melhorado 100% um dia antes e hoje faleceu, estava hospitalizado na UTI e não o via há quatro dias, inclusive passou o aniversário lá no hospital e não tinha como ir vê-lo”, disse ele.

O sepultamento ocorreu ontem mesmo, às 9h da manhã, no Cemitério Municipal de Parisi, seguiu todas as normas exigidas pelo Ministério da Saúde. O que gera a ausência do tradicional velório. “No sepultamento ele chegou e já foi enterrado. Ele foi em um saco preto, levei uma roupa e nem isso colocaram. Coisa mais feia do mundo, eu enterrei um indigente, não enterrei meu pai”, relatou Ricardo.