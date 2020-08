Confira detalhes do falecimento e sepultamento

Natural de Votuporanga (SP) Ademilson Carlos Izaias de 56 anos faleceu nesta quarta-feira (19). Seu Ademilson que era propagandista e foi vítima de câncer. Residia na rua Roraima no bairro Jardim Marim no município.Deixa a esposa Sueli Perpetua da Silva, os filhos Priscila Silva Izaias e Juliana Aparecida da Silva, além dos demais familiares e amigos. Seu sepultamento ocorreu nesta mesma quarta-feira (19) às 17h no Cemitério Municipal de Votuporanga.