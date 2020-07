Confira detalhes do falecimento e sepultamento

publicado em 27/07/2020

(Foto: Arquivo Pessoal/ A Cidade)

Natural de Uchoa (SP), José Godoi de 73 anos faleceu nesta segunda-feira (27) vítima de morte súbita de origem cardíaca, em Votuporanga. Seu José era lavrador e residia na rua Hungria, no Parque das Nações no município.Deixa a esposa Tereza Elena Bordon Godoi, os filhos Valdemir Edson, Sandra Regina e Amanda Fernanda, além dos demais familiares e amigos. Seu sepultamento ocorreu nesta segunda-feira (27) às 17h no Cemitério Parque Jardim das Flores.