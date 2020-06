Confira detalhes do falecimento e sepultamento

publicado em 16/06/2020

(Foto: Arquivo Pessoal/ A Cidade)

Faleceu nesta terça-feira (16), o jovem Henrique Roberto Ramos, aos 24 anos de idade. Ele era natural de Votuporanga e teve como último endereço a Rua Bahia, localizada no bairro Santa Luzia. Henrique era técnico na empresa Flash Net e deixa os pais José Roberto Ramos e Lúcia Helena dos Santos Ramos.Vítima de um tumor maligno, Henrique tinha o desejo de se casar com a namorada e mudar para a cidade de Álvares Florence, o que motivou decisão da família de sepultá-lo no Cemitério Municipal de Álvares Florence.