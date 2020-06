Confira detalhes de falecimento e sepultamento

publicado em 04/06/2020

Giancarlos Rodrigues da Silva Suzuki (Foto: Arquivo Pessoal/A Cidade)

Faleceu na noite desta quarta-feira (3) Giancarlos Rodrigues da Silva Suzuki, aos 48 anos. Nascido na capital paulista, teve como último endereço a rua José Alcebiedes dos Santos, no bairro Monte Verde. Deixa os pais, a esposa Elisângela, os filhos Debora, Bruno, Giancarlos Junior e Gianlucca, demais familiares e amigos. Seu sepultamento ocorreu no fim da tarde desta quarta-feira (4) às 15h no Cemitério Parque Jardim das Flores.