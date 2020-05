Confira os detalhes de falecimento e sepultamento

publicado em 30/05/2020

Maria das Dores de Carvalho Ghiotto (Foto: Arquivo Pessoal/A Cidade)

Faleceu na madrugada deste sábado (30) Maria das Dores de Carvalho Ghiotto, aos 86 anos. Natural de Barra Mansa (SP), teve como último endereço a rua Paraíba, no bairro Patrimônio Velho, em Votuporanga. Deixa o esposo Victorino Ghiotto, os filhos Luis Donizete (em memória), Isabel do Carmo, Tobias, Elias, Isaias e Ana das Dores, netos, bisnetos e demais familiares, amigos e conhecidos. Seu sepultamento será neste sábado (30) às 14h no Cemitério Municipal de Votuporanga.