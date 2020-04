Confira mais detalhes do falecimento e sepultamento

publicado em 20/04/2020

Faleceu na madrugada desta segunda-feira (20), o comerciante Antonio Thiago de Almeida, aos 62 anos no Hospital de Base de São José do Rio Preto. Natural de Fernandópolis, viveu por 8 anos em Votuporanga teve como último endereço na rua Copacabana, no bairro Jardim Planalto em Votuporanga. Ele era divorciado, deixa os filhos Lucas e Naiá, além dos demais familiares, amigos e conhecidos. Seu sepultamento aconteceu nesta segunda-feira (20), no Cemitério Municipal de Cardoso.