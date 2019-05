Saiba os detalhes do velório e sepultamento

Santo Zanco (Foto:Arquivo Pessoal)

Faleceu na manhã do útimo sábado (11), na Santa Casa de Votuporanga, o senhor Santo Zanco aos 89 anos. Tinha como último endereço a rua das Bandeiras no bairro Vila Paes em Votuporanga. Ele deixou os filhos José Luiz,Sílvia Regina,Maria Tereza e Maria Aparecida, além de seus netos e bisnetos. Seu sepultamento ocorreu nesta segunda-feira (13), às 16h30 no Velório Municipal de Votuporanga.