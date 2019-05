Saiba os detalhes do velório e sepultamento

publicado em 06/05/2019

Roberto Candido de Melo (Foto:Arquivo Pessoal)

Roberto Candido de Melo

Faleceu no último sábado (04), na Santa Casa de Votuporanga, o senhor Roberto Candido de Melo, aos 38 anos. Natural de São Bernardo do Campo teve como último endereço a rua Dioraci Esteves Garcia,no bairro Boa Vista II em Votuporanga. Ele era eletricista e deixo os pais Pedro Alves e Elza Nazareth, seus irmãos Robson Candido, Ricardo,Eliane e Elizangela, além de seus familiares e amigos.Seu sepultamento ocorreu no domingo (05), às 10h, na Rosa Mística Cemitério e Crematório de Votuporanga.