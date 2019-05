Saiba os detalhes do velório e sepultamento

publicado em 09/05/2019

Manoel Ferreira de Mendonça

Faleceu na manhã da última quinta-feira (09), as 08h, o senhor Manoel Ferreira de Medonça aos 83 anos. Natural de Álvares Florence teve como último endereço a rua Deputado Cunha Bueno, no bairro Centro em Álvares Florence. Ele era escrivão, e trabalhou no Cartório de Álvares Florence. O senhor Manoel deixou sua esposa Maria de Lourdes Mendonça, seus filhos Nancy e Paulo, além de seu genro, nora, netos e bisneto. Seu sepultamento ocorre nesta sexta-feira, às 09h na cidade de Álvares Florence.