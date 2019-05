Saiba os detalhes de velório e sepultamento

publicado em 10/05/2019

Conceição de Jesus Gonçalves (Foto: Arquivo Pessoal)

Faleceu nesta quinta-feira (09) Conceição de Jesus Gonçalves, aos 68 anos. Natural de Auriflama, teve como último endereço a rua Argentina, no bairro Santa Eliza, em Votuporanga. A do lar deixa seus familiares. Seu sepultamento ocorreu nesta sexta-feira (10), às 17, no Cemitério Municipal de Votuporanga.