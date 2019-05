Saiba os detalhes do velório e sepultamento

publicado em 17/05/2019

(Foto: Imagem Ilustrativa)

Carlos Alberto Ramello

Faleceu na manhã desta sexta-feira (17), na Santa Casa de Votuporanga o senhor Carlos Alberto Ramello aos 85 anos. Natural de Santos, teve como último endereço a rua Anézia Menezes de Lima, no bairro Jardim Alvorada em Votuporanga. Ele era motorista e deixou as filhas Maria Luisa, Regina Helena, Ana Rosa, Luciana,Viviane Ribeiro e Tatiane Ribeiro, além de seus familiares. Seu sepultamento ocorre neste sábado (18) às 08h, no Cemitério Municipal de Votuporanga.