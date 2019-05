Saiba os detalhes de velório e sepultamento

publicado em 07/05/2019

Faleceu na ultima segunda-feira (06), a senhora Alaíde Rodrigues Zirondi, aos 83 anos. Natural de Nova Granada, teve como ùltimo endereço a rua das Bandeiras, no bairro Vila São Vicente em Votuporanga. A do lar era viúva e deixou os filhos Jesus Carlos, Cláudio, Raquel e Luciana, além de seus genros, noras, netos e bisnetos. Seu sepultamento ocorreu nesta terça-feira, às 09h no Cemitério Municipal de Votuporanga.