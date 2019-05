Saiba os detalhes de velórios e sepultamentos

publicado em 10/05/2019

(Foto: Imagem Ilustrativa)

Manoel Ramos

Faleceu nesta sexta-feira (10) Manoel Ramos, aos 68 anos. Natural de Rio do Antônio - BA, teve como último endereço a rua Nossa Senhora do Rosário, no centro de Parisi. Ele trabalhava como lavrador e deixou a esposa Tereza, além dos familiares. Seu sepultamento ocorre neste sábado (11), às 8h, no Cemitério de Parisi.

Hélio Rodrigues Hernandes

Faleceu nesta sexta-feira (10) Hélio Rodrigues Hernandes, aos 84 anos. Natural de Uchoa, teve como último endereço a rua Pernambuco, no centro de Votuporanga. Ele trabalhava como agropecuarista e deixou a esposa Minerva, as filhas Rosangela, Marisete e Eliani, além dos familiares. Seu sepultamento ocorreu nesta sexta-feira (10), às 17, na Rosa Mística Cemitério e Crematório.

Maria Madalena Vallerio

Faleceu nesta sexta-feira (10) Maria Madalena Vallerio, aos 56 anos. Natural Paranapuã, teve como último endereço a rua Antônio Francisco Visicato, no bairro Residencial Vista Nobre, em Valentim Gentil. Ela trabalhava com telefonista e deixou a única filha Janaíne. Seu sepultamento ocorreu nesta sexta-feira (10), às 17h, no Cemitério de Jales.