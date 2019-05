Saiba os detalhes do velório e sepultamento

publicado em 08/05/2019

(Foto: Imagem Ilustrativa)

Hilda Aparecida da Silva Duarte

Faleceu na última terça-feira (07),às 09h54 a senhora Hilda Aparecida da Silva Duarte, aos 78 anos. Natural de Guaraci, teve como último endereço a rua Josefina Aroni, no bairro Vila Irmãos Arnoni, em São Paulo. A do lar, era viúva, e deixou a filha Selma Duarte Fernandes, além de seus familiares. Seu sepultamento ocorreu nesta quarta-feira (08), às 13h, no Cemitério de Álvares Florence.





José Roberto Coutinho

Faleceu na última terça-feira (07), no Hospital de Base de Rio Preto, o senhor José Roberto Coutinho aos 59 anos. Natural de Votuporanga, teve como último endereço a rua Javarí, no bairro Vila Nova, em Votuporanga. Ele era corretor, e deixou a mãe Valdina Ferreira Coutinho, além de seus filhos Rafaela Luriane,Bruno José e Roberta Coutinho. Seu sepultamento ocorreu na última quarta-feira (08), às 09h, no Cemitério Municipal de Votuporanga.





Nelson Gatto