Saiba os detalhes de velório e sepultamento

publicado em 09/04/2019

Falece Sebastião Siqueira de Oliveira (Foto: Arquivo Pessoal)

Faleceu na manhã desta terça-feira (09) Sebastião Siqueira de Oliveira aos 75 anos. Natural de São João do Iracema teve como último endereço a rua Dr. Antônio da Silveira Junior no bairro São João em Votuporanga. Ele era pinto e deixou os filhos Vaguinaldo Siqueira, Valda Aparecida e Valkiria. Seu sepultamento ocorre nesta quarta-feira (10), às 8h no Cemitério Municipal de Votuporanga.