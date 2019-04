Ele era conhecido por ter trabalhado há muitos anos no antigo Mercadão Municipal de Votuporanga como barbeiro e amolador de ferramentas.

publicado em 09/04/2019

Antonio Bento de Menezes (Foto:Arquivo Pessoal)

Faleceu nesta terça-feira (09) Antônio Bento de Menezes aos 92 anos. Ele era conhecido por ter trabalhado há muitos anos no antigo Mercadão Municipal de Votuporanga como barbeiro e amolador de ferramentas. Natural de Bebedouro teve como último endereço a rua Piauí no Parque Oito de Agosto em Votuporanga. Deixou os filhos Edis Bento, Onilvado Bento e Moacir além de seus familiares e amigos. Seu sepultamento ocorre nesta quarta-feira (10), ás 09h no Cemitério Municipal de Votuporanga.