Saiba os detalhes do velório e sepultamento

publicado em 29/04/2019

Alcides Pastega

Faleceu no último sábado (27),o senhor Alcides Pastega, aos 81 anos. Natural de Santa Lucia, teve como último endereço a rua Campo Alegre Chácara Paluma, no bairro Rural em Votuporanga.Ele era lavrador, era divorciado e deixou os filhos Luiz Antonio,Sonia de Lourdes e Jair Pastega. Seu sepultamento ocorreu no último domingo (28),às 11h, na cidade de Potirendaba.

Maria Magalhães Aparecido

Faleceu no último domingo (28), na Santa Casa de Votuporanga, a senhora Maria Magalhães Aparecido, aos 84 anos. Natural de Paramirim teve como último endereço a rua Emilio Nogueira, no bairro Vale do Sol em Votuporanga. A dor lar,era viúva,e deixou os filhos Ataide,Aracy,Admilson,Adenir e Marilene, além de seus familiares. Seu sepultamento ocorreu no último domingo (28),às 17h,na Rosa Mística Cemitério e Crematório.

Oscalina Conceição Vicentim

Faleceu no último domingo (28), na unidade básica de saúde de Valentim Gentil, a senhora Oscalina Conceição Vicentim aos 84 anos. Natural Nipoã, teve como último endereço a Av.Cavalin, no centro em Valentim Gentil. A do lar era viúva, e deixou as filhas Izabel,Angela e Maria Madalena. Seu sepultamento ocorreu na última segunda-feira (29), às 08h, no Cemitério de Valentim Gentil.