Aparecida Bernardi de Camargo

Faleceu na manhã desta quinta-feira (25), às 06h23, Aparecida Bernardi de Camargo, aos 82 anos. Natural de Pirangi, teve como último endereço a rua Floriano Peixoto, no bairro Boa Vista, em Votuporanga. A do lar deixa o esposo José Ozório de Camargo, além de seus filhos, Antônia de Jesus, Maria Aparecida, Tereza Barboza, José Aparecida, Sebastião dos Reis, Antônio Donizate e Benedito Francisco. Seu sepultamento ocorreu nesta quinta-feira (25), às 10h, no Cemitério Municipal de Votuporanga.

Rosa dos Santos Araujo

Faleceu na tarde desta quinta-feira (25), às 13h14, Rosa dos Santos Araújo, aos 82 anos. Natural de Pontal, teve como último endereço a rua Orlando Mega, no bairro Boa Vista II, em Votuporanga. A do lar deixou os filhos Elena, Marcelino, Marisa, Valter, Osmar (in memória) e Osvaldo (in memória). Seu sepultamento ocorre nesta sexta-feira (26), às 10h, na Rosa Mística Cemitério e Crematório em Votuporanga.