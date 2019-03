Saiba os detalhes de velório e sepultamento

publicado em 12/03/2019

Faleceu nesta terça-feira (12) João Francisco Alves, aos 19 anos. Natural de Cardoso, teve com último endereço a rua Pernambuco, no bairro Patrimônio Novo, em Votuporanga. Ele era portador de necessidades especiais e deixou os familiares. Seu sepultamento ocorre nesta quarta-feira (13), às 11h, no Cemitério Municipal de Américo de Campos.