Saiba os detalhes de velório e sepultemento

publicado em 26/03/2019

Carmelita Maria de Brito

Faleceu nesta terça-feira (26) Carmelita Maria de Brito, aos 83 anos. Natural de Sebastianópolis do Sul, teve como último endereço a rua Sebastião Cecchini, no bairro Pozzobon, em Votuporanga. Ela era aposentada e deixa os filhos Orides, Sueli e Sirlene, além dez netos, quatro bisnetos e familiares. Por conta da chegada de um familiar, seu corpo será velado na próxima quinta-feira (28) e sepultada na sexta-feira (29), às 8h, no Cemitério Municipal ‘Petronilo Gonçalves da Silva’ de Votuporanga.