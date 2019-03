Saiba os detalhes de velórios e sepultamentos

publicado em 29/03/2019

(Foto: Imagem Ilustrativa)

Florentina Souza Silva

Faleceu nesta sexta-feira (29) Florentina Souza Silva, aos 82 anos. Natural de Buritama, teve como último endereço a rua Euripedes Grandizoli, no bairro Jardim Residencial Noroeste, em Votuporanga. A do lar deixa as filhas Neusa Maria, Elizabeth e Elizete e familiares. Seu sepultamento ocorre neste sábado (30), às 11h, no Cemitério Municipal ‘Petronilo Gonçalves da Silva’ de Votuporanga.

Mafalda Cantu Maciel

Faleceu nesta sexta-feira (29) Mafalda Cantu Maciel, aos 84 anos. Natural de Ipiguá, teve como último endereço a rua Armelindo Brunini, no bairro Pozzobon, em Votuporanga. A do lar deixa os filhos Adão, Aparecida, Maria, Lucimeire, Lucimara e Dalva. Seu sepultamento ocorre neste sábado (30), às 16h, no Cemitério Municipal ‘Petronilo Gonçalves da Silva’ de Votuporanga.