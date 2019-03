Saiba os detalhes de velórios e sepultamentos

publicado em 13/03/2019

(Foto: Imagem Ilustrativa)

Benedito Pires

Faleceu nesta quarta-feira (13) Benedito Pires, aos 84 anos. Natural de Potirendaba, teve como último endereço a rua Ponta Porã, no bairro Santa Luzia, em Votuporanga. Ele trabalhava como pedreiro e deixou os filhos Valdevir e Carlos. Seu sepultamento ocorreu nesta quarta-feira (13), às 17h, no Cemitério Jardim das Flores.





Hellena Mendonça Otávio

Faleceu desta quarta-feira (13) Hellena Mendonça Otávio com quatro meses de vida. Ela era natural de Votuporanga e morava com sua mãe, Jéssica Mendonça Otávio, na rua Elaine Cristina Jardinetti, no bairro CDHU, em Votuporanga. Seu sepultamento ocorre nesta quinta-feira (14), às 8h, no Cemitério Municipal ‘Petronilo Gonçalves da Silva’ de Votuporanga.