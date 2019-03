Saiba os detalhes de velórios e sepultamentos

publicado em 06/03/2019

(Foto: Imagem Ilustrativa)

Daniel Lopes Bueno

Faleceu terça-feira (05) Daniel Lopes Bueno, aos 63 anos. Natural de Santana da Ponte Pensa, teve como último endereço a avenida Prestes Maia, no bairro Estação, em Votuporanga. Ele trabalhava como comerciante e deixou os filhos Aliabe, Willian e Ebenezer. Seu sepultamento ocorreu quarta-feira (06), às 8h, no Cemitério Municipal ‘Petronilo Gonçalves da Silva’ de Votuporanga.

Lucia Maria Toledo Costa

Faleceu terça-feira (05) Lucia Maria Toledo Costa, aos 64 anos. Natural de Tupaciguara -MG, teve como último endereço a avenida das Nações, no bairro Parque Industrial II, em Votuporanga. A do lar deixa o único filho Vanilso. Seu sepultamento ocorreu quarta-feira (06), às 10h, na Rosa Mística Cemitério e Crematório.

Maria Saez Campagnoli

Faleceu terça-feira (05) Maria Saez Campagnoli, aos 84 anos. Natural de Palmares Paulista, teve como último endereço a rua Vereador Haroldo Pimenta Meniti, no bairro Santa Amélia, em Votuporanga. A do lar deixa os filhos Nelson, Eliseu, Maria e Carlos. Seu sepultamento ocorreu quarta-feira (06), às 9h, Cemitério Municipal ‘Petronilo Gonçalves da Silva’ de Votuporanga.

Severino Tavares

Faleceu quarta-feira (06) Severino Tavares, aos 78 anos. Natural de Potirendaba, teve como último endereço a rua Rio Grande, no centro de Votuporanga. Ele era funcionário público e deixou a única filha Fernanda. Seu sepultamento ocorre nesta quinta-feira (07), às 15h, no Cemitério Municipal ‘Petronilo Gonçalves da Silva’ de Votuporanga.

Tereza Gazola Schiavinato