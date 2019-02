Saiba os detalhes do velório e sepultamento

publicado em 11/02/2019

Décio Melegatti (Foto: Arquivo Pessoal)

Décio Melegatti

Faleceu no último sábado (9) o comerciante Décio Melegati, aos 82 anos. Natural de Neves Paulista, teve como último endereço a avenida Romeu Viana Romanelli, no bairro Jardim Paulista, em Cardoso. Décio estava internado no Hospital de Base de Rio Preto por conta de um Acidente Vascular Cerebral (AVC) desde o dia 01/02. Ele era muito conhecido em Cardoso por ser proprietário da ótica e relojoaria A pérola naquele município. Décio deixa a esposa Izolina, irmãos e sobrinhos. Seu sepultamento ocorreu neste domingo (10), às 18h, no Cemitério Municipal de Cardoso.