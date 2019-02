Saiba os detalhes de velórios e sepultamentos

publicado em 02/02/2019

(Foto: Imagem Ilustrativa)

Phelomena Troiano Vilera

Faleceu neste sábado (02) Phelomena Troiano Vilera, aos 83 anos. Natural de Itajobi, teve como último endereço a rua Ibrain Hadade, no bairro Jardim Eldorado, em Votuporanga. A do lar deixa os filhos Luzia e Luzilei. Seu sepultamento ocorre neste sábado (02), às 17h, no Cemitério Municipal ‘Petronilo Gonlçalves da Silva’ de Votuporanga.





Aparecida Alexandre Delgado

Faleceu neste sábado (02) Aparecido Alexandre Delgado, aos 72 anos. Natural de Nova Granada, teve como último endereço o sitio Brasilia, em Américo de Campos. A do lar deixa os filhos Reinaldo Delgado, Roseli Delgado e Roselia Cristina. Seu sepultamento ocorre neste domingo (03), às 10h, no Cemitério Municipal de Américo de Campos.





Desolina Waiteman Latorre