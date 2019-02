Saiba os detalhes de velórios e sepultamentos

publicado em 12/02/2019

(Foto: Imagem Ilustrativa)

Marcus Trindade Asse

Faleceu nesta segunda-feira (11) Marcus Trindade Asse, aos 32 anos. Natural de São José do Rio Preto, teve como último endereço a rua Francisco de Moraes, no bairro Subdistrito, em Santo Amaro. Ele não deixa filhos. Seu sepultamento ocorreu nesta terça-feira (12), às 14h, no Cemitério Municipal ‘Petronilo Gonçalves da Silva’ de Votuporanga.





Francisco Benedito Molina

Faleceu nesta segunda-feira (11) Francisco Benedito Molina, aos 66 anos. Natural de Guapiaçu, teve como último endereço a rua Eduardo Joaquim Neves, no bairro Jardim Residencial Noroeste, em Votuporanga. Ele trabalhava como segurança e deixou o único filho Fábio Fernando Molina. Seu sepultamento ocorreu terça-feira (12), às 16h, no Cemitério Municipal ‘Petronilo Gonçalves da Silva’ de Votuporanga.





Nair Marques Simões

Faleceu nesta segunda-feira (11) Nair Marques Simões, aos 79 anos. Natural de Pindorama, teve como último endereço a rua Minas Gerais, no bairro Patrimônio Velho, em Votuporanga. Ela era aposentada e deixou as filhas Mara Lucia, Sandra e Maria Cecília, além de cinco netos e familiares. Seu sepultamento ocorreu nesta terça-feira(12), às 17h, no Cemitério Municipal ‘Petronilo Gonçalves da Silva’ de Votuporanga.