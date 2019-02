Saiba os detalhes de velórios e sepultamentos

publicado em 04/02/2019

Olivia da Silva Neves

Faleceu neste domingo (03) Olivia da Silva Neves, aos 94 anos. Natural de Pirangi, teve como último endereço a rua França, no bairro Parque das Nações, em Votuporanga. Ela era aposentada e deixou os filhos Nelson, Nilda, Aparecido e Leonice, os netos e os bisnetos. Seu sepultamento ocorreu nesta segunda-feira (04), às 17h, no Cemitério Municipal de Nhandeara.





Iracema Paglioni Poggi