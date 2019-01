Saiba o detalhe de velório e falecimento

publicado em 05/01/2019

(Foto: A Cidade)

Augustinho Otaviano Guimarães

Faleceu ontem Augustinho Otaviano Guimarães, aos 79 anos. Natural de São José do Rio Preto, teve como último endereço a rua Nelciades Oliveira, no bairro Jardim Umuarama, em Votuporanga. Ele era motorista aposentado e deixou a única filha Jane Guimarães. Seu sepultamento ocorre hoje, no Cemitério Jardim das Flores.