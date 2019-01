Saiba os detalhes de velórios e sepultamentos

publicado em 25/01/2019

(Foto: Imagem Ilustrativa)

Pedro Francisco da Silva

Faleceu nesta sexta-feira (25) Pedro Francisco da Silva, aos 72 anos. Natural de Mata Grande – AL, teve como último endereço a rua Ivo Aparecido de Oliveira Pereira, no bairro Monte Alto, em Votuporanga. Ele trabalhava como lavrador e deixou os filhos Cícero, José, Marlene e Seliovaldo. Seu sepultamento ocorre neste sábado (26), às 9h, no Cemitério Municipal ‘Petronilo Gonçalves da Silva’ de Votuporanga.





Marina Aparecida de Jesus

Faleceu nesta sexta-feira (25) Marina Aparecida de Jesus, aos 55 anos. Natural de Adrianópolis – PR, teve como último endereço a rua Antônio Pinatte, no bairro Belo Horizonte, em Votuporanga. A do lar deixa os filhos Rafaela e Alex. Seu sepultamento ocorre neste sábado (26), às 10h, no Cemitério Jardim das Flores.