Saiba os detalhes de velórios e sepultamento

publicado em 18/01/2019

(Foto: A Cidade)

Maria Madalena Lucas

Faleceu nesta quinta-feira (17) Maria Madalena Lucas, aos 69 anos. Natural de Palmeirina -PE, teve como último endereço a rua Rio Vermelho, no bairro Cohab, em Votuporanga. A do lar deixa os filhos Deise Cristina, Daniel Antônio, Sandra Regina e Vanessa Célia. Seu sepultamento ocorreu nesta sexta-feira (18), às 16h, na Rosa Mística Cemitério e Crematório.





Ermelinda Bortoleto Piva

Faleceu nesta quinta-feira (17) Ermelinda Bortoleto Piva, aos 87 anos. Natural de Poloni, teve como último endereço a avenida Prestes Maia, no bairro Estação, em Votuporanga. A do lar deixa os filhos Oswaldo Piva e Icleris Piva. Seu sepultamento ocorreu nesta sexta-feira (18), às 14h, no Cemitério Municipal de Sebastianópolis do Sul.





Bilto Herrera

Faleceu nesta sexta-feira (18) Bilto Herrera, aos 87 anos. Natural de José Bonifácio, teve como último endereço a rua José Abdo Marão, no bairro Marão, em Votuporanga. Ele trabalhava como administrador de empresa e deixou os filhos Bilto Junior, Célia Rita e André Luis. Seu sepultamento ocorreu nesta sexta-feira (18), às 15h, no Cemitério Municipal ‘Petronilo Gonçalves da Silva’ de Votuporanga.





Manel Crespo Prete

Faleceu nesta sexta-feira (18) Manoel Crespo Prete, aos 78 anos. Natural de Bálsamo, teve como último endereço a rua Sebastião Cecchini, no bairro Pozzobon, em Votuporanga. Ele era aposentado e deixou os familiares. Seu sepultamento ocorreu nesta sexta-feira (18), às 17h, no Cemitério Municipal ‘Petronilo Gonçalves da Silva’ de Votuporanga.