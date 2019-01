Saiba os detalhes de velórios e sepultamentos

publicado em 07/01/2019

(Foto: A Cidade)

Inês Artuzzi Menis

Faleceu no último sábado (5) Ines Artuzzi Menis, aos 85 anos. Natural de Paraíso, teve como último endereço a rua Espanha, no bairro Parque das Nações, em Votuporanga. A aposentada deixa os filhos José Roque, Maria Inês e Isabel Cristina. Seu sepultamento ocorreu ontem, às 15h, no Cemitério Municipal ‘Petrolino Gonçalves da Silva’ de Votuporanga.





Luciana Cristina Garcia

Faleceu anteontem Luciana Cristina Garcia, aos 44 anos. Natural de Mira Estrela, teve como último endereço a rua Raul Albertine, no bairro Parque Residencial Santa Amélia, em Votuporanga. A do lar deixa o único filho Alan Garcia Menezes. Seu sepultamento ocorreu ontem, às 11h, na Rosa Mística Cemitério e Crematório.





Orlando Covre

Faleceu hoje Orlando Covre, aos 88 anos. Natural de Votuporanga, teve como último endereço a rua dos Ipês, no bairro Campo Limpo, em Votuporanga. O aposentado deixa a única filha Marta Volpiani Covre. Seu sepultamento ocorreu hoje, às 17h, no Cemitério Municipal ‘Petronilo Gonçalves da Silva’ de Votuporanga.