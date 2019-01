Saiba os detalhes velórios e sepultamento

publicado em 17/01/2019

(Foto: A Cidade)

Geralda Medeiro da Costa

Faleceu nesta quarta-feira (16) Geralda Moreira da Costa, aos 74 anos. Natural de Simonsen, teve como último endereço a rua das Andorinhas, no bairro Pró-povo, em Votuporanga. Ela era aposentada e deixou o único filho Washigton Pereira Barbosa e familiares. Seu sepultamento ocorreu na quarta-feira (16), às 10h15, no Cemitério Jardim das Flores.





Creonice Jeronima de Oliveira Silva

Faleceu nesta quarta-feira (16) Creonice Jeronima de Oliveira Silva, aos 78 anos. Natural de Américo de Campos, teve como último endereço a rua Renato Fonseca, no bairro Santa Amélia, em Votuporanga. A do lar deixou os filhos Jupira, Valkira e José Aparecido (em memória). Seu sepultamento ocorreu na quinta-feira (17), às 14h, no Cemitério Municipal ‘Petronilo Gonçalves da Silva’ de Votuporanga.





Luiz Donizeti da Silva