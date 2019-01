Saiba os detalhes de velórios e sepultamentos

publicado em 03/01/2019

(Foto: A Cidade)

Alfredo Davis Stipp

Faleceu ontem Alfredo Davis Stipp, aos 57 anos. Natural de São Paulo, teve como último endereço a rua João Ferreira do Nascimento, no bairro Pozzobon, em Votuporanga. Ele era advogado e deixou o único filho Luã Barbosa. Seu sepultamento ocorreu hoje, às 17h, na Rosa Mística Cemitério e Crematório.





Cícero Pinheiro da Silva

Faleceu hoje Cícero Pinheiro da Silva, aos 51 anos. Natural de Ouricuri – PE, teve como último endereço Gregório Gonzales Manzanares, no centro de Álvares Florence. Ele trabalhava como saqueiro e deixou os filhos Jéssica, Douglas e Raister. Seu sepultamento ocorre amanhã, às 10h, no Cemitério de Álvares Florence.





Olímpia Vêzi Lança

Faleceu hoje Olímpia Vêzi Lança, aos 86 anos. Natural de Severina, teve como último endereço a rua Adelino Favarão, no Distrito de Simonsen, Votuporanga. A do lar deixa os filhos Aparecida, Maria de Fátima, Marcos Antônio, Edson Roberto, Paulo César e Luís Carlos. Seu sepultamento ocorre amanhã, às 17h, no salão paroquial de Simonsen.