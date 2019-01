Saiba os detalhes de velórios e sepultamentos

publicado em 23/01/2019

(Foto: Imagem Ilustrativa)

Antônia Vilia Arellãno Cocolo

Faleceu nesta quarta-feira (23) Antônia Vilia Arellãno Cocolo, aos 81 anos. Natural de Macaubal, teve como último endereço a rua Paraná, no bairro Vila América, em Votuporanga. A do lar deixa as filhas Maria Celi, Aparecida e Claudete. Seu sepultamento ocorreu nesta quarta-feira (23), às 17h, no Cemitério Municipal ‘Petronilo Gonçalves da Silva’ de Votuporanga.





Leonina de Oliveira Domingues Arouca

Faleceu nesta terça-feira (22) Leonina de Oliveira Domingues Arouca, aos 52 anos. Natural de Votuporanga, teve como último endereço a rua Paraná, no centro de Valentim Gentil. A do lar deixou as filhas Daiane, Adrieli e familiares. Seu sepultamento ocorreu nesta quarta-feira (23), às 16h, no Cemitério Municipal de Valentim Gentil.





Etelvina Pereira da Silva

Faleceu nesta quarta-feira (23) Etelvina Pereira da Silva, aos 87 anos. Natural de Jacaraci -BA, teve como último endereço a rua Nivaldo Silva, no bairro Ipiranga, em Votuporanga. A do lar deixou os filhos Maria, Manuela, Matilde, Dorival, Donizete, Divino, Sebastiana, Antônio e José. Seu sepultamento ocorreu nesta quinta-feira (24), às 8h, no Cemitério Municipal ‘Petronilo Gonçalves da Silva’ de Votuporanga.





Kiyoshi Kunhira

Faleceu nesta quarta-feira (23) Kiyoshi Kunhira, aos 82 anos. Natural de Onda Verde, teve como último endereço a rua Eugenio Buosi, no bairro Cohab, em Valentim Gentil. Ele era aposentado e deixou os filhos Julia, Jureni, José Luiz, Jussara, Júlio César e Juliana, os netos e bisneta. Seu sepultamento ocorreu nesta quinta-feira (24), às 10h, no Cemitério Municipal de Valentim Gentil.