publicado em 17/12/2018

(Foto: Arquivo Pessoal)

Rosário Bote Rondina

Faleceu hoje Rosário Bote Rondina, aos 80 anos. Natural de São José do Rio Preto, teve como último endereço a rua Antônio Serafim Queiroz no bairro Pozzobon em Votuporanga. A do lar deixa a única filha Dulcenei Rondina. Seu sepultamento aconteceu hoje, às 17h, no Cemitério Municipal de Parisi.