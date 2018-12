Saiba os detalhes de velórios e sepultamentos

publicado em 22/12/2018

(Foto: A Cidade)

Laura do Nascimento Picolo

Faleceu ontem Laura do Nascimento Picolo, aos 83 anos. Natural de Mirassol, teve como último endereço a rua Antônio Oliveira Guimaraes, no bairro Jardim Nossa Senhora Aparecida em Álvares Florence. A aposentada deixa os filhos Rosangela de Fátima, Clóvis Junior, Gilmar Picolo, Jesus Aparecido (em memória). Seu sepultamento aconteceu hoje, às 14h, no Cemitério Municipal de Álvares Florence.





Ivone Bacani Pereira

Faleceu hoje Ivone Bacani Pereira, aos 65 anos. Natural de Cosmorama, teve como último endereço a fazenda Santa Maria em Votuporanga. A do lar deixa os filhos Agnaldo Antônio, Jussara Bacani e Reginaldo Antônio. Seu sepultamento acontece amanhã, às 9h, no Cemitério Municipal de Cosmorama.





José Antônio Petinelli