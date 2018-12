Saiba os detalhes de velórios e sepultamentos

publicado em 28/12/2018

(Foto: A Cidade)

Santa Helena Tilhaque

Faleceu hoje Santa Helena Tilhaque, aos 87 anos. Natural de Guarapiranga, teve como último endereço a rua Rio Grande, no bairro Jardim Santo Antônio em Votuporanga. A do lar deixa os filhos Laureci, José, Maria e Waldir. Seu sepultamento ocorre amanhã, às 10h, no Cemitério Jardim das Flores.





Vilmar José Santana