Saiba os detalhes de velórios e sepultamentos

publicado em 10/12/2018

(Foto: A Cidade)

Candido Moraes

Faleceu hoje Candido Moraes, aos 69 anos. Natural de Palestina, teve como último endereço a rua João Amâncio da Silva, em Boa Vista dos Andradas. O aposentado deixa a esposa Luzinete Moraes e as filhas Stephani dos Santos Silva e Daiane Silva Moraes. Seu sepultamento acontece amanhã, às 10h, no Cemitério Municipal de Cardoso.





Cleusa Moreira Batista

Faleceu ontem Cleusa Moreira Batista, aos 71 anos. Natural de Potirendaba, teve como último endereço a rua Tocantins, no bairro Santa Eliza em Votuporanga. A técnica de enfermagem não deixou nenhum filho. Seu sepultamento aconteceu hoje, às 17h, no Cemitério Municipal de Votuporanga.





Maria das Dores Nunes Gonçalves