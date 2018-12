Saiba os detalhes de velórios e sepultamentos

publicado em 03/12/2018

Juliana de Carvalho dos Santos

Faleceu no último sábado Juliana de Carvalho dos Santos, aos 28 anos. Natural de Santo André, teve como último endereço a rua Joaquim Beato da Costa, no bairro Cohab IV em Valentim Gentil. A do lar deixa as filhas Marielle Carvalho e Mirelle Carvalho. Seu sepultamento aconteceu ontem, às 09h, no Cemitério Municipal de Valentim Gentil.

Sandra das Graças Moreno Caretti

Faleceu ontem Sandra das Graças Moreno Caretti, aos 56 anos. Natural de Fernandópolis, teve como último endereço a rua Tereza Poloni Padovez, no bairro Jardim Alvorada em Votuporanga. A costureira deixa os filhos Katiucia Cristina, Karina Fernanda e João Vitor Caretti. Seu sepultamento aconteceu hoje, às 15h, na Rosa Mística Cemitério e Crematório.

Florisvaldo Almeida Paixão

Faleceu ontem Florisvaldo Almeida Paixão, aos 60 anos. Natural de Itaberaba - BA, teve como último endereço a rua João Gianezzi, no bairro Cidade Nova em Votuporanga. O pedreiro deixa as filhas Tayna Cristina e Alessandra Cristina. Seu sepultamento aconteceu hoje, às 11h, na Rosa Mística Cemitério e Crematório.

Diva Pereira Vieira

Faleceu ontem Diva Pereira Vieira, aos 96 anos. Natural de Piancó - PB, teve como último endereço a rua José Abdo, no bairro São João em Votuporanga. A do lar deixa a única filha Maria Neide Vieira Zava. Seu sepultamento aconteceu ontem, às 14h, no Cemitério Municipal de Votuporanga.

Maria Aimeé Amaral Portes

Faleceu ontem Maria Aimeé Amaral Portes, aos 87 anos. Natural de Curitiba - PR, teve como último endereço a rua Maranhão, no bairro Marão em Votuporanga. A bibliotecária aposentada não deixou filhos. Seu sepultamento acontece hoje, às 10h, no Cemitério Municipal de Votuporanga.