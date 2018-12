Saiba o detalhe de velório e sepultamento

publicado em 06/12/2018

Luzia Martinucci Velozo

Faleceu ontem Luzia Martinucci Velozo, aos 79 anos. Natural de Votuporanga, teve como último endereço a rua Amazonas, no bairro Penha em Valentim Gentil. A do lar deixa os filhos Mário Apa, Clemira Michel, Rosa Maria, Adriana Martinucci, Marcos Antônio e Marcelo Martinucci. Seu sepultamento aconteceu ontem, às 17h, no Cemitério Municipal de Valentim Gentil.