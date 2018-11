Saiba os detalhes de velórios e sepultamentos

publicado em 20/11/2018

Julieta da Silva

Faleceu ontem Julieta da Silva, aos 55 anos. Natural de Mirassol, teve como último endereço a rua Bahia, no bairro São João em Votuporanga. A cuidadora de idosos deixa os filhos Fernanda Artemix da Silva Ribeiro e Jeferson Augusto da Silva. Seu sepultamento aconteceu hoje, às 17h, no Cemitério Municipal de Votuporanga.





Dorval Antônio Dutra

Faleceu hoje Dorval Antônio Dutra, aos 65 anos. Natural de Américo de Campos, teve como último endereço a rua do Café, no bairro Vale do Sol em Votuporanga. O açougueiro deixa os filhos Eliane de Oliveira e Leidiane de Fátima. Seu sepultamento acontece amanhã, às 09h, no Cemitério Municipal de Américo de Campos.





Manuel Rocha

Faleceu hoje Manuel Rocha, aos 69 anos. Natural de Américo Brasiliense, teve como último endereço a rua Angelo Petenucci, no bairro Santa Felícia em Votuporanga. O pintor deixa os filhos Marcos Roberto, Ricardo de Oliveira e Lígia Karla. Seu sepultamento acontece amanhã, às 10h, na Rosa Mística Cemitério e Crematório.





Maria do Socorro da Silva

Faleceu hoje Maria do Socorro da Silva, aos 76 anos. Natural de Caruaru -PE, teve como último endereço a rua Irene Galvani Casado, no bairro Santa Amélia em Votuporanga. A do lar deixa os filhos Ivonete, Lucia, Fernanda, Reginaldo, Luciene, Cristina, Aguinaldo, Simone, Gislaine, Arnaldo e Edilson. Seu sepultamento acontece amanhã, às 15h, no Cemitério Municipal de Nhandeara.





Jalina Vieira de Assumpção

Faleceu hoje Jalina Vieira de Assumpção, aos 77 anos. Natural de Nhandeara, teve como último endereço a rua Duque de Caxias, no bairro Vila Hercília em Votuporanga. A do lar deixa os filhos Antônio, Álvaro, Alceu, Ailson, Adjalmas e Edileia. Seu sepultamento acontece amanhã, às 8h, no Cemitério Municipal de Votuporanga.





José Garcia

Faleceu hoje José Garcia, aos 54 anos. Natural de Cardoso, teve como último endereço o sitio Santa Terezinha, no bairro São João do Marinheiro em Cardoso. O lavrador deixa os filhos Denio Antônio e Denian de Moraes. Seu sepultamento acontece amanhã, às 11h, no Cemitério de São João do Marinheiro.





Geraldo Janini